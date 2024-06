A partir da próxima segunda-feira (24), estarão abertas as inscrições para uma escola de programação gratuita, um projeto que busca promover inclusão social realizado pelo ClubTech e sediado no Moinho, em Juiz de Fora. Os interessados em se candidatar devem preencher o formulário até o dia 7 de julho, ou comparecer presencialmente na Rua Maria Cândida de Jesus, 510, Bairro Santa Cruz, das 08:00 às 17:00, até o prazo final.

De acordo com a empresa responsável pelo projeto, a escola, que vai começar em julho, tem como objetivo oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e comunitário para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para participar do processo de seleção, os interessados devem ter idade entre 15 e 18 anos, renda per capita de até 1,5 salário mínimo, estarem inscritos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), morar nas proximidades do Moinho e ter cadastro ativo no Programa Bolsa Família.



Documentos necessários

Os candidatos devem apresentar:

- Documento de identificação com foto do responsável pelo aluno;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de inscrição no CRAS ou comprovante de participação no Programa Bolsa Família,

- Comprovante de renda atualizado (holerite).

Acesse o edital e confira mais sobre o processo seletivo.



O Moinho fica localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900, Bairro Francisco Bernardino, e a escola vai ser realizada no 8º andar.



Sobre o ClubTech

O ClubTech é uma iniciativa educacional que promove o desenvolvimento de habilidades em novas tecnologias, informática, programação e robótica entre crianças, jovens e adultos, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal por meio da tecnologia.