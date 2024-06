A Prefeitura de São João Nepomuceno publicou um edital para a realização de concurso para diversas áreas de servidores municipais. As inscrições vão do dia 26 de agosto a 26 de setembro, com taxas entre R$60 e R$110.

O edital contempla oportunidades em diversos cargos, como nas áreas de saúde e educação, além administrativo e operacional.

As provas teóricas de múltipla escolha serão realizadas em São João Nepomuceno, com data inicialmente prevista para o dia 27 de outubro, em dois turnos. Haverá prova discursiva para todos os cargos de nível superior e para o cargo de escriturário (nível médio), de caráter eliminatório e classificatório.

Também terá prova prática para os cargos de auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, motorista, oficiais, servente escolar, de caráter apenas eliminatório. E, por fim, avaliação de títulos apenas para os cargos de nível superior, de caráter classificatório.

As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora www.institutoconsulplan.org.br.