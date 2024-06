Três cursos gratuitos voltados para o setor de Construção Civil estão com 60 vagas disponíveis em Juiz de Fora. Um quarto curso, de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, está com cadastro de reserva aberto.

Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição on-line. As aulas começam no dia 8 de julho.

As oportunidades são oferecidas pela MRV Engenharia, em parceria com o SESI/SENAI, com o apoio do programa GerAÇÃO JF, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Veja abaixo os pré-requisitos para se candidatar às vagas:



Qualificação Profissional em Pedreiro de Acabamento e Revestimento Argamassado



Pré-requisito: Ensino Fundamental II Completo, idade mínima 18 anos

Aulas: 18h30- 22h30

Qualificação Profissional em Pintor de Obras Imobiliárias

Pré-requisito: Ensino Fundamental II Completo, idade mínima 18 anos

Aulas: 18h30- 22h30

Qualificação Profissional em Mestre de Obras