A Prefeitura de Argirita divulgou o edital do concurso público com seis vagas para Agente Comunitário de Saúde do município. As inscrições abrem no dia 26 de agosto e seguem até 26 de setembro, com taxa de inscrição de R$ 90,00.

De acordo com o edital, as vagas são para atender a Estratégia de Saúde da Família, e o salário é de R$ 2.824,00. São cinco vagas de ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência (PCD).



Principais requisitos

Os candidatos interessados em participar devem morar na área da comunidade em que vão atuar desde a data da publicação do edital, ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas, e ter concluído o ensino médio.



Cronograma

Confira o cronograma estabelecido pelo certame:

Inscrições | 26/08/2024 a 26/09/2024

Divulgação da relação das isenções de taxa de inscrição (Deferidos e Indeferidos) | 03/09/2024

Divulgação da lista de inscrições efetivadas | 01/10/2024

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de condições especiais | 01/10/2024

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de vagas especiais | 01/10/2024

Divulgação do local e horário de realização da prova objetiva | 14/10/2024

Aplicação da prova objetiva | 27/10/2024

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva | 11/11/2024

Divulgação do resultado final | 19/11/2024



Para ver mais informações acesse este link, e para conferir o edital clique aqui.