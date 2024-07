Nesta sexta-feira (28), o painel de oportunidades de emprego “Vagou, Juiz de Fora” anunciou novas vagas disponíveis pela cidade. Atualmente, há mais de 178 oportunidades de emprego e estágio abertas na cidade, incluindo cadastros reserva. Os interessados podem acessar o site do projeto para obter informações sobre as formas de candidatura.

Na página do “Vagou JF”, os candidatos encontram detalhes sobre as vagas, além de dicas para preenchimento e um modelo de currículo, que pode ser útil durante o processo de contratação. Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades de emprego também podem responder ao formulário disponível no “Vagou JF”. As vagas são divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Veja as vagas

Estágio em Administração - Home Office (1)

Motorista carreteiro (6)

Vendedor (3)

Assistente de nutrição (2)

Estoquista (2)

Salgadeiro (1)

Motorista categoria D (2)

Ajudante de eletricista (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Balconista/Atendente (1)