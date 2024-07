Juiz de Fora abriu nesta segunda-feira (1°) as inscrições para as turmas de intensivo do 2º semestre dos Cursos Populares para Concursos (CPC). Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 10 de julho, no link. O início das aulas está previsto para 1° de agosto na sede do CPC, na Rua Marechal Deodoro, Centro, 230/ 3º andar.

As novas vagas vão contemplar turmas de:

- Intensivão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no período da manhã e da noite, para pessoas matriculadas no 3º Ano do Ensino Médio ou que já possuem o Ensino Médio completo.

- Preparatório geral para concursos (noite) - para pessoas interessadas em concursos cuja escolaridade exigida seja o Ensino Médio.

- Preparatório para o Programa de Ingresso Seletivo Misto III (Pism) com vagas remanescentes, no horário da tarde – para pessoas que tenham feito o Pism II no ano anterior ao da inscrição e estejam cursando o 3º ano do ensino médio.

A gerente do CPC, Flávia Beghini, explica que a abertura das novas turmas possibilita à população ter suporte ao longo do ano. “O curso intensivo é mais uma chance para os alunos se prepararem para o Enem. A qualidade das aulas será a mesma, porém os professores irão trabalhar os conteúdos de forma resumida e dinâmica”.