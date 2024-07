A Prefeitura Municipal de Além Paraíba está com inscrições abertas para Concurso Público da. O concurso que é destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação do Município, com cargos de nível superior, nível médio e médio normal, prevê 211 vagas com salários de até R$ 2.691,08 e cargos pra Assistente Social, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Professor (diversas áreas), Psicólogo, Supervisor Pedagógico entre outros.

O Concurso Público será composto pelas seguintes etapas:

a) Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e

b) Avaliação de Títulos apenas para os cargos de Nível Superior, de caráter classificatório.

Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, a ser solicitada, conforme legislação, pela Prefeitura Municipal de Além Paraíba, após a homologação do Concurso Público.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, até às 16h do dia 1º de agosto de 2024, no site www.institutoconsulplan.org.br.

Os valores das taxas de inscrição são:

a) R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de NÍVEL SUPERIOR e NÍVEL MÉDIO - NORMAL; e

b) R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de NÍVEL MÉDIO.

Será permitido ao candidato inscrever-se para até 2 (dois) cargos no Concurso Público desde que para turnos distintos de provas.

Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto até às 20h00min do dia 02 de agosto de 2024, quando este recurso será retirado do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line.

Isenção

Poderão solicitar a isenção os candidatos amparados pela Lei Municipal nº 3.352, de 6 de outubro de 2015 ou para os candidatos que, por razões de limitações de ordem financeira, não possam arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, podendo esta condição ser comprovada por qualquer meio legalmente admitido, independentemente de participação em programas do governo federal, e sem restrição de valor de renda mínima e o candidato que comprovar ser doador regular de sangue.

A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada somente no período compreendido entre às 16h00min de 2 de julho de 2024 e às 16h00min do dia 4 de julho de 2024, conforme estabelecido em Edital.

As Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas na cidade de Além Paraíba, com data inicialmente prevista para o dia 1º de setembro de 2024, em dois turnos.