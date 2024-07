Nesta quinta-feira (4), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) abriu as inscrições para 50 vagas no Curso de Educação Financeira e Orçamento Familiar, em Juiz de Fora. Os interessados podem se candidatar através deste link até se esgotarem as vagas. O curso é gratuito, inclui materiais de apoio e oferece certificado de conclusão.

Durante quatro dias, sendo 9, 11, 16 e 18 de julho, sempre das 18h30 às 20h30, os alunos terão aulas presenciais no auditório da sede do Procon, que fica localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, no Centro da cidade.

Segundo a Agência, o objetivo do curso é "ressaltar a importância da educação financeira na administração eficaz de finanças pessoais, além de fornecer informações sobre como fazer um orçamento familiar, a importância de se ter uma poupança ou reserva de emergência, bem como a gestão de dívidas e planejamento para objetivos financeiros", finaliza.

