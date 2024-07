Nesta sexta (12), a cidade de Juiz de Fora tem 169 oportunidades entre emprego e estágio com processos seletivos abertos pelo "Vagou, JF".

Os interessados em conferir as formas de se candidatar devem acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas posteriormente.

Confira as novas vagas:

Auxiliar metalúrgico (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de montagem (1)

Tratorista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo - Ergonomia (PCD) (1)

Auxiliar de escritório (1)

Promotor de vendas (2)

Gestor escolar (1)

Supervisor administrativo (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de depósito (9)

Estágio em Economia (1)