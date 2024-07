A partir da próxima quinta-feira (18), o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) em São João del-Rei estará com inscrições abertas para o Curso de Formação Inicial e Continuada em Microempreendedor Individual (MEI).

Os interessados podem se cadastrar até o dia 19 de agosto pela internet. As aulas terão início no dia 30 de setembro e com previsão de término em 20 de dezembro de 2024. https://forms.gle/P5PiEAh3MVcUcyoe7

O curso tem 170 de carga horária e ocorrerá na modalidade de Ensino a Distância (EAD). O edital que detalha quem pode participar do curso será divulgado antes do início do período de início das inscrições.

Os cursos e Programas de Formação Inicial e Continuada (FIC) de profissionais são ofertados pelos institutos federais e tem por objetivo a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos os níveis de ensino, nas áreas da Educação Profissional e Tecnológica.



