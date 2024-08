Estão abertas as inscrições para três cursos de especialização a distância gratuitos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). “Gestão Pública de Turismo e Desenvolvimento Regional“, “Mídias na Educação” e “Engenharia de Produção” possuem 150 vagas cada. As atividades dos cursos estão previstas para serem realizadas por videoconferência, com uso de metodologias ativas para participação e engajamento dos alunos.

As inscrições vão até às 16h do dia 23 de agosto. O processo seletivo será por meio de Análise Curricular e Avaliação da Carta de Intenção do aluno. O resultado parcial será publicado em 4 de setembro, e o resultado final no dia 9 de setembro, ambos a partir das 18h, no site do Cead/UFJF.

Veja o edital completo com informações dos cursos.