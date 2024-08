Nesta sexta-feira (2), foram cadastradas treze oportunidades no Vagou JF, totalizando 289 vagas. Acesse o site do projeto para ver as vagas e enviar seu currículo.



Veja as vagas anunciadas nesta sexta-feira, 2 de agosto



Massoterapeuta (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

Estoquista (2)

Eletricista de força e controle (2)

Eletricista montador (5)

Soldador TIG (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.