A Escola Municipal Prefeito Dilermando Cruz Filho, em Juiz de Fora, está com vagas disponíveis para Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h25 às 21h45, na própria instituição de ensino.

As matrículas para as turmas do EJA já estão abertas e os interessados precisam ter, no mínimo, 15 anos. A Escola Municipal Prefeito Dilermando Cruz Filho fica localizada na Rua Altivo Halfeld, 44, no bairro Vila Ideal, zona Sudeste da cidade. Mais informações pelo telefone 3690-7661.





Educação | Ensino Fundamental