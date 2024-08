Estão abertas, a partir desta quinta-feira (8), as inscrições para 184 vagas nas oficinas gratuitas de esporte e cultura oferecidas pela Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Ademir Romualdo de Oliveira) em Juiz de Fora. Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente na secretaria do local, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, no Bairro Benfica.

O preenchimento das vagas é por ordem de chegada, com atendimento das 8h às 20h. Para se inscrever, é necessário apresentar CPF e RG. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por seus responsáveis legais, que também devem levar a documentação pessoal. No caso de crianças que ainda não possuem RG, é necessário apresentar a Certidão de Nascimento.



Confira as vagas disponíveis:

Artes

Segunda e sexta – Às 9h – 6 vagas

Segunda e sexta – Às 13h – 4 vagas

Segunda e sexta – Às 14h30 – 3 vagas

Segunda e sexta – Às 17h – 6 vagas

Segunda e sexta – Às 18h30 – 7 vagas



Futsal

Segunda e sexta – Às 10h (10, 11 e 12 anos) – 4 vagas

Segunda e sexta – Às 15h30 (6, 7 e 8 anos) – 4 vagas

Terça e quinta – Às 9h (10, 11 e 12 anos) – 2 vagas

Terça e quinta – Às 10h (12, 13 e 14 anos) – 4 vagas

Terça e quinta – Às 13h30 (13, 14 e 15 anos) – 4 vagas

Terça e quinta – Às 14h30 (12, 13 e 14 anos) – 2 vagas



Violão (a partir dos 10 anos)

Segunda e quarta – Às 9h – 10 vagas

Segunda e quarta – Às 10h – 10 vagas

Segunda e quarta – Às 16h – 10 vagas

Terça e quinta – Às 13h30 – 10 vagas



Flauta

Terça e quinta – Às 9h – 10 vagas

Terça e quinta – Às 15h – 10 vagas



Danças Urbanas

Terça e quinta – Às 8h (6 a 11 anos) – 3 vagas

Terça e quinta – Às 13h30 (a partir dos 10 anos) – 8 vagas

Terça e quinta – Às 15h (a partir dos 18 anos) – 5 vagas



Danças Mix

Terça e quinta – Às 9h30 (a partir dos 18 anos) – 3 vagas

Terça e quinta – Às 16h30 (a partir dos 18 anos) – 5 vagas



Capoeira

Segunda e quarta – Às 8h (6 a 14 anos) – 5 vagas

Segunda e quarta – Às 16h (6 a 14 anos) – 5 vagas

Segunda e sexta – Às 14h30 (adolescente e adulto) – 5 vagas

Segunda e sexta – Às 17h30 (adolescente e adulto) – 5 vagas

Segunda e quarta – Às 19h (adolescente e adulto) – 5 vagas



Teatro

Terça e quinta – Às 8h (6 a 11 anos) – 5 vagas

Terça e quinta – Às 9h30 (adolescente e adulto) – 5 vagas

Terça e quinta – Às 16h (adolescente) – 4 vagas



Ginástica (adulto)

Terça e quinta – Às 19h – 10 vagas

Terça e quinta – Às 20h – 5 vagas

As oficinas de Artes, Flauta, e outras disciplinas estão abertas a pessoas de qualquer idade, acima de 6 anos.

