Nesta quinta-feira (8), a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a prorrogação do prazo para inscrições no Concurso Público do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). O novo prazo para inscrições é até às 16h do dia 16 de agosto de 2024. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet através do Portal do Demlurb e o pagamento da Taxa de Inscrição deve ser realizado até o dia 19 de agosto.

Segundo o Demlurb, os candidatos que já se inscreveram e não efetuaram o pagamento da taxa devem gerar uma segunda via do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e concluir o pagamento dentro do novo prazo estabelecido.

O concurso oferece até 330 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços, sendo 200 para convocação imediata e 130 para cadastro de reserva. Além disso, estão disponíveis 17 vagas para o setor administrativo.



Veja os níveis de escolaridade e especializações



Fundamental Incompleto:

Auxiliar de Serviços

Motorista II - Veículo Pesado



Técnico de Nível Médio I:

Eletrotécnica

Gestão Ambiental

Mecânica



Técnico de Nível Superior I:

Administração Pública

Administrador

Analista de Sistemas

Contador

Engenheiro Ambiental/Civil/Sanitarista

Engenheiro Eletricista/Engenheiro de Energia

Engenheiro de Mecatrônica/Automação/Produção