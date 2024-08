A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora publicou, nesta terça-feira (13), o edital do Programa Bolsa Atleta 2024, disponibilizando 58 vagas para atletas e paratletas amadores que representam o município em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. O programa visa apoiar atletas nas categorias individual, coletiva, técnica e estudantil.

Segundo a pasta, os interessados em concorrer à bolsa devem residir em Juiz de Fora, não receber salário de entidades esportivas, e apresentar resultados de competições nos últimos três anos, além de um projeto esportivo na modalidade em que atuam. Estudantes devem comprovar matrícula em instituição de ensino e incluir um projeto voltado a eventos esportivos escolares.

Os recursos concedidos devem ser utilizados exclusivamente para viabilizar a participação em competições, cobrindo despesas com educação, alimentação, saúde, transporte e aquisição de material esportivo. Os beneficiários devem prestar contas 30 dias após o recebimento da última parcela. As informações completas e os critérios de inscrição estão disponíveis no edital.