A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu 31 vagas para os cargos de professor auxiliar e professor adjunto nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. As vagas estão distribuídas entre 19 para ampla concorrência, seis para pessoas negras e seis para pessoas com deficiência (PcD). As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, e os interessados têm até as 23h59 do dia 2 de setembro para se inscreverem.

De acordo com a instituição, o processo seletivo, regido pelo Edital nº 53/2024, envolve várias etapas, como prova escrita dissertativa, prática, didática, além de avaliação de títulos e prova de memorial e plano de atuação profissional. Os candidatos devem acessar a página de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado, preencher o formulário de inscrição, gerar a guia de recolhimento da união (GRU) e pagar a taxa de inscrição, fixada em R$180.

O resultado final será divulgado no site de concursos da UFJF em 6 de dezembro, e os candidatos aprovados serão nomeados conforme a ordem de classificação e as necessidades institucionais.

Para aqueles que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição, o prazo é de 13 a 16 de agosto. Os requisitos incluem estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) há pelo menos 45 dias ou ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Confira a lista de vagas disponíveis em cada campus da UFJF:

Vagas lotadas no campus Juiz de Fora

Concurso 01: Departamento de Ciências Administrativas, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 02: Departamento de Direito Público Formal e Ética Profissional, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 03: Departamento de Desportos, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 04: Departamento de Enfermagem Aplicada, duas vagas para professor adjunto A;

Concurso 05: Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 06: Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 07: Departamento de Letras, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 08: Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 09: Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 10: Departamento de Cirurgia, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 11: Departamento de Clínica Médica, uma vaga para professor auxiliar;

Concurso 12: Departamento Materno-Infantil, uma vaga para professor auxiliar ;

Concurso 13: Departamento de Patologia, uma vaga para professor auxiliar;

Concurso 14: Departamento de Clínica Odontológica, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 15: Departamento de Artes e Design, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 16: Departamento de Biofísica e Fisiologia, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 17: Departamento de Zoologia, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 18: Departamento de Física, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 19: Departamento de Física, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 20: Departamento de Geociências, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 21: Departamento de Geociências, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 22: Departamento Ciências Sociais, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 23: Departamento de Filosofia, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 24: Departamento de História, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 25: Departamento de Psicologia, uma vaga para professor adjunto A.

Vagas lotadas no campus Governador Valadares

Concurso 26: Departamento de Odontologia, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 27: Departamento de Administração, uma vaga para professor adjunto A;

Concurso 28: Departamento de Direito, duas vagas para professor adjunto A.

