Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de “Qualificação Profissional de Costureiro Industrial do Vestuário”, voltado a travestis, pessoas transgêneras e não-binárias em Juiz de Fora.



Ao todo, são 20 vagas disponíveis. Parte do programa “GerAÇÃO Capacita”, o curso é gratuito e proporcionará aos participantes formação para costurar peças criativas em máquinas industriais específicas, utilizando técnicas de costura e acabamento, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, produtividade, ergonomia, saúde e segurança do trabalho.



A formação terá carga horária de 160 horas, divididas em 40 aulas. As aulas terão início em 23 de setembro e seguem até o dia 21 de novembro de 2024, no horário de 18h30 às 22h30, na sede SENAI Juiz de Fora CFP José Fagundes Netto (SENAI Centro). Acesse o link do edital.