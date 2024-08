A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas, até esta quarta-feira (21), para um novo processo seletivo com vagas em Juiz de Fora. O objetivo é formar um cadastro de reserva para futuras contratações, com foco nas funções de Operador Industrial e Ajudante de Manutenção na cidade.

Além de Juiz de Fora, o processo seletivo abrange outras cidades mineiras, como Oratórios, Prudente de Morais e São João Del Rei. Em Oratórios, há oportunidades para Tratador de Animais e Operador de Máquinas Pesadas. Já em Prudente de Morais, as vagas são para Rurícola e Tratador de Animais. Em São João Del Rei, a função disponível é a de Tratador de Animais.

Os interessados em participar devem possuir formação desde o ensino fundamental incompleto até o ensino médio completo, variando conforme a ocupação escolhida. Os contratados terão direito a benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte e seguro de vida em grupo.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da MGS até às 23h desta quarta-feira. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, marcada para o dia 5 de setembro. Mais detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital, que também pode ser acessado pelo site da MGS.

