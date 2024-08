A Escola de Artes Pró-Música (EAPM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para novos cursos de música e oficinas de artes visuais. As atividades incluem oficinas de ensino coletivo de instrumentos musicais, voltadas para crianças de 6 a 12 anos, e a Academia de Música, destinada a adolescentes e adultos a partir de 13 anos. Também estão disponíveis oito oficinas de artes visuais, abrangendo áreas como cerâmica, quadrinhos, pintura e gravura.

As aulas começam em 9 de setembro e são oferecidas gratuitamente. Para os cursos de música, as inscrições podem ser feitas até 26 de agosto presencialmente no Pró-Música, ou até 30 de agosto para a Academia de Música via formulário online. Já as oficinas de artes visuais aceitam inscrições até 30 de agosto, também por formulário online.

Outros detalhes, como horários específicos das aulas, podem ser conferidos no edital completo.