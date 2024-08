No sábado, 31 de agosto, o projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE) do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora realizará uma capacitação gratuita voltada para mulheres que desejam aprimorar suas habilidades em marketing digital e empreender com sucesso. O evento é gratuito e aberto a todas as interessadas e ocorrerá na Sala 303 do Campus Estácio JF, localizado na Av. Pres. João Goulart, 600 - Cruzeiro do Sul.

A programação inclui três palestras ministradas por especialistas que abordarão temas cruciais para o sucesso no mercado digital: Com início às 9h com o tema “Instagram para Negócios: Interface e Principais Recursos”, com o jornalista Leonardo Toledo, coordenador do eixo de Design Gráfico do projeto MEE, a primeira palestra ensinará como utilizar o Instagram de forma eficaz para divulgar negócios e atrair mais clientes.

Em seguida será abordado o tema “Fundamentos de marca para pequenos negócios: Design aplicado ao Instagram”, pelo Prof. Rubens Brandi, Brand Designer na @ciano.design e professor do curso de Design Gráfico da Estácio Juiz de Fora. Essa sessão abordará o design estratégico para fortalecer marcas no Instagram.

A programação termina com o painel sobre “Desafios e triunfos no empreendedorismo: O caso da Atrevo Chocolateria”, com Clara Vitoi, empreendedora à frente da Atrevo Chocolateria, que compartilhará sua jornada, destacando os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas no mundo do empreendedorismo.

O projeto MEE

Desde seu lançamento no primeiro semestre de 2021, o projeto MEE tem oferecido suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade social, proporcionando cursos de capacitação, acompanhamento psicológico, e orientações em áreas como marketing, gestão, design e comunicação. Essa iniciativa é apoiada pelo Instituto Yduqs e visa empoderar mulheres desempregadas e estudantes, auxiliando-as a ingressar no mercado de trabalho.

