A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está com inscrições abertas para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados (CFSd) de 2025. Ao todo, são oferecidas 3.102 vagas para ampla concorrência, sem distinção de sexo, com salário de R$ 5.332,61.

O concurso será composto por três etapas: prova de conhecimentos, avaliações psicológicas, exames de saúde e a Avaliação Física Militar (AFM). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) da PMMG até o dia 1º de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 101,00.

Os candidatos aprovados em todas as fases do processo seletivo participarão de um curso com duração prevista de nove meses, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.

Para concorrer a uma vaga, é necessário atender aos seguintes requisitos: