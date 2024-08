A rede de supermercados Bretas realiza, nesta quarta-feira (28), o Feirão de Empregos em diversas cidades do interior de Minas Gerais. Com oferta de 150 vagas, os interessados podem comparecer ao Bretas nos endereços de cada cidade, indicados mais abaixo, das 9h às 17h e levar documentos pessoais, cartão de vacina e currículo atualizado.

As oportunidades são nas cidades de Ipatinga, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Varginha, para os cargos de gerente, encarregado, operador de supermercado, padeiro, açougueiro, operador de câmara fria e fiscal de prevenção de perdas. Para concorrer às vagas, é necessário que o candidato possua ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Dentre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, dental, seguro de vida, participação nos lucros (PPL) e desconto de 10% em compras nas lojas da rede. Trata-se, também, de uma oportunidade de desenvolvimento e carreira em uma das maiores supermercadistas do país, a Cencosud Brasil, grupo ao qual o Bretas integra desde 2010. Além disso, a todo momento, os interessados em fazer parte da empresa podem acessar o portal https://cencosudbrasil.gupy.io/ para conferir as oportunidades disponíveis ou cadastrar currículo no banco de talentos.



Ipatinga

Av: Maria Jorge São Sales N°155 Bairro Centro

Juiz de Fora

Ladeira Alexandre Leonel Nº 200 Bairro Cascatinha

Pouso Alegre

Rua: Santa Catarina Nª 241 Bairro Centro

Sete Lagoas

Rua: Jose Duarte de Paiva N°376 Bairro Centro

Varginha

Av: Ayrton Senna da Silva Nº 111 Bairro Rezende