A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) divulgou o edital de seleção de projetos, dentro do Programa Boa Vizinhança. Contemplando os campus de Juiz de Fora e Governador Valadares, a iniciativa visa apoiar projetos que atendam as demandas sociais de cada cidade.

As propostas podem ser desenvolvidas por servidores docentes efetivos, substitutos, convidados/visitantes e técnico-administrativos em educação com nível superior. A submissão da proposta deve ser realizada pelo coordenador do projeto de forma eletrônica, por meio do SIGA-Extensão, até 22 de setembro.

Serão contemplados com bolsas de extensão os projetos melhor classificados que atendam a, pelo menos, uma das demandas do Programa Boa Vizinhança Campus Juiz de Fora ou Campus Governador Valadares, especificadas nos anexos do edital, e/ou que apresentarem a demanda a ser atendida caso não se encontre em um dos anexos.

Os coordenadores poderão solicitar vagas para discentes bolsistas e voluntários da graduação, pós-graduação e voluntários juniores discentes de ensino médio do Colégio João XXIII e das redes de ensino pública e privada. As bolsas terão duração de até 18 meses, de acordo com a vigência do edital.

Confira o edital completo da seleção de projetos para o Programa Boa Vizinhança.