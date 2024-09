As inscrições para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2025 e para o Vestibular de Música da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) terminam na próxima segunda-feira, dia 16. Os candidatos devem realizar o processo exclusivamente on-line, até às 18h, por meio da Área do Candidato. A taxa de inscrição, no valor de R$150, deve ser paga no Banco do Brasil, considerando os prazos de compensação bancária.

Nesta edição, o Pism oferece 2.303 vagas distribuídas entre 76 cursos nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. O campus sede conta com 1.903 vagas em 66 cursos, enquanto o campus avançado disponibiliza 400 vagas em dez cursos.

As provas para os módulos I (triênio 2024-2026), II (triênio 2023-2025) e III (triênio 2022-2024) acontecerão nos dias 14 e 15 de dezembro. Os exames serão aplicados em Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, em Minas Gerais, além de Petrópolis e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

Vale destacar que a UFJF não se responsabiliza por erros e falhas ocorridas no sistema bancário, por exemplo, pagamentos realizados em outros bancos, agendamentos que não foram debitados no prazo correto ou por insuficiência de saldo, entre outros. A taxa de inscrição terá validade apenas para o Pism 2025.

Solicitação de nome social e atendimento especial

Segunda-feira, 16, também é o prazo final para a solicitação do uso de nome social e de atendimento especial, este último destinado a estudantes com deficiência ou sabatistas.

As solicitações devem ser feitas durante a inscrição, com envio de documentos comprobatórios por meio da plataforma da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), até as 18h do mesmo dia. Os documentos referentes a cada situação, conforme os editais, para o Pism e Vestibular de Música, devem ser preenchidos corretamente. Para candidatos menores de 18 anos, é necessária a assinatura dos pais ou responsáveis, acompanhada de cópia do documento de identidade.

As provas para candidatos que necessitam de atendimento especializado no processo do Pism, incluindo os sabatistas, ocorrerão exclusivamente nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.

Inscrições no módulo III

Os candidatos do Módulo III do Pism 2025 devem escolher, no momento da matrícula, a graduação que desejam cursar na Universidade. São oferecidas 76 opções nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas. Saiba mais sobre cada uma delas.

Das vagas disponíveis no Módulo III, pelo menos 50% são reservadas para grupos de cotistas de escolas públicas, sendo essas vagas divididas entre candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Metade dessas cotas é destinada a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo per capita. Os outros 50% das vagas são para ampla concorrência.

Pela primeira vez, o programa adotará as novas regras da Lei de Cotas. As mudanças, que já estavam em vigor desde 2023 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), incluem: os candidatos concorrerão às vagas reservadas pelo programa de cotas apenas se não alcançarem nota suficiente para ingresso pela ampla concorrência; além de estudantes de escolas públicas pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, quilombolas também foram incluídos nas cotas; a renda per capita para elegibilidade nas ações afirmativas foi reduzida de um salário mínimo e meio para apenas um salário mínimo.

Comprovante definitivo de inscrição

Após finalizar a inscrição, o comprovante definitivo estará disponível para impressão no site da Copese, a partir das 15h do dia 7 de novembro até as 12h do dia 15 de dezembro. Não haverá envio do comprovante por e-mail ou Correios em nenhuma circunstância

Isenção da taxa

Candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição, tanto para o Pism como para o Vestibular de Música, devem conferir o resultado final na Área do Candidato. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 10, após análise dos recursos. Aqueles que não tiveram o pedido deferido devem realizar o pagamento da inscrição no valor de R$150 até o dia 16 de setembro.