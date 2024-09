As inscrições gratuitas para o novo curso da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em Educação Especial Inclusiva começam nesta terça-feira (17) e vão até às 18h de 1º de outubro de 2024. Este é um curso de Segunda Licenciatura, ou seja, voltado para profissionais já licenciados.

Estão sendo oferecidas 50 vagas. Para se inscrever, os candidatos devem ter o currículo cadastrado na Plataforma Freire, ter manifestado interesse em um dos cursos de licenciatura disponíveis e, no caso de professores da rede pública de educação básica, ter a participação aprovada pela Secretaria de Educação correspondente. Os interessados devem acessar o site da Copese para realizar a inscrição.

As aulas serão ministradas na Faculdade de Educação (Faced), de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na modalidade presencial, com duração de três semestres. O início está previsto para outubro de 2024.

A coordenadora do curso, professora Mylene Cristina Santiago, da Faced, ressaltou que o curso inclui disciplinas obrigatórias, estágios e reflexões, focando diretamente em escolas e na educação especial. Segundo a coordenadora, 70% das vagas são destinadas a professores da rede pública de educação básica e/ou redes de formação por alternância que já trabalham com educação inclusiva, mas não possuem formação específica. O restante das vagas (30%) é aberto ao público geral, ou seja, pessoas com licenciatura que não estão atualmente vinculadas à rede pública de educação básica.

A seleção será baseada nos seguintes critérios: tempo de serviço comprovado na educação básica, tempo de serviço no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e tempo desde a obtenção da primeira licenciatura, conforme o diploma acadêmico. Estudantes indígenas, pardos, pretos, quilombolas, das populações do campo, pessoas surdas e do público-alvo da educação especial, matriculados em cursos do “Parfor Equidade”, são elegíveis para bolsas de estudos.

O resultado final será divulgado em 22 de outubro. Todas as informações estão disponíveis no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos da UFJF (Cdara). Em caso de dúvidas, os candidatos devem enviar e-mail para: parfor.faced@ufjf.br.