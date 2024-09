O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu, na última segunda-feira (16), as inscrições para o seu Programa de Estágio Remunerado, conforme o Edital 02/2024. As vagas estão disponíveis tanto para a Reitoria, em Juiz de Fora, quanto para o Campus Manhuaçu, com oportunidades em diferentes áreas. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro, veja os detalhes:

Vagas na Reitoria (Juiz de Fora):

- Administração: 30 horas semanais – 1 vaga

- Letras ou Pedagogia: 30 horas semanais – 1 vaga

- Direito: 20 horas semanais – 1 vaga

Vagas no Campus Manhuaçu:

- Rotinas Administrativas (Administração, Patrimônio, Almoxarifado): 20 horas semanais – 1 vaga (necessário estar entre o 5º e 8º período de Sistemas de Informação)

- Laboratórios (Ciências Agrárias, Biologia, Química): 30 horas semanais – 1 vaga



Bolsas

As bolsas variam de R$787,98 a R$1.125,69, de acordo com a carga horária de 20 ou 30 horas semanais, respectivamente. Podem se candidatar alunos regularmente matriculados no IF Sudeste MG, além de estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da UNIASSELVI.

Para saber mais, acesse o edital.