No próximo sábado (28), das 9h às 11h, será realizado um workshop gratuito promovido pelos projetos Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE) e Jovens Talentos Empreendedores (Projete), da Estácio. O evento contará com a especialista em marketing digital, Rita Ferreira, que abordará o uso estratégico do WhatsApp Business para pequenas empreendedoras.

Com mais de 35 anos de experiência em vendas e marketing digital, Rita Ferreira, estrategista em Social Media e Copywriting, vai ministrar a capacitação com foco em como as empreendedoras podem otimizar a comunicação com seus clientes e aumentar suas vendas por meio do WhatsApp Business. A especialista possui formação em Marketing Digital pela Udacity e é certificada em análise de dados e relatórios. Ela também integra o grupo Só Delas, voltado ao Empreendedorismo Feminino.

Empoderamento e inclusão digital

O workshop tem como principal objetivo capacitar mulheres de baixa renda que são pequenas empreendedoras, fornecendo ferramentas que possam ampliar sua presença no mercado digital. A professora Tâmara Lis, coordenadora do Projete e responsável pelo eixo de comunicação do MEE, fará a mediação do evento.

O evento é aberto ao público e não requer inscrição prévia.