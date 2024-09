Nesta quinta-feira (26), a Prefeitura de Juiz de Fora vai realizar o curso gratuito sobre compras governamentais, organizado pela Sala do Empreendedor. O evento, voltado para capacitar empresários a vender para órgãos públicos, acontece no Anfiteatro João Carriço, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2234, 3º andar, no Centro de Juiz de Fora. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através deste link e os participantes receberão certificado de conclusão.





Programação:

Credenciamento: 13h30 às 14h

Abertura: 14h – Sala do Empreendedor

Palestra: "Dominando Compras Governamentais (licitações): Como Vender com Sucesso para Órgãos Públicos", ministrada por João Paulo Xavier Pires, Coordenador da Sala do Empreendedor de Juiz de Fora

Encerramento: 16h