A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou o edital do processo de seleção suplementar para ingresso na graduação a distância. São 379 vagas gratuitas, distribuídas nas licenciaturas em Computação, Matemática, Química, Física, Educação Física e Pedagogia.

De acordo com a Instituição, os cursos são desenvolvidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos seguintes polos de apoio presencial: Andrelândia, Barão de Cocais, Barroso, Bicas, Boa Esperança, Cambuí, Carandaí, Carangola, Conselheiro Lafaiete, Durandé, Ilicínea, Ipanema, Itamonte, Lagoa Santa, Lavras, Sete Lagoas e Varginha.

Os interessados podem optar por uma das modalidades de ingresso. A primeira é destinada ao público em geral, que leva em conta o aproveitamento da média das notas de Português e Matemática, com apresentação do histórico escolar do ensino médio, e engloba 80% das vagas. A segunda é voltada para professores da rede pública, em exercício, sem formação inicial em nível superior, ou que não possuem formação na área em que atuam, representando 20% das vagas. Neste caso, os professores devem comprovar vínculo com as suas respectivas redes de ensino e apresentar, como requisito obrigatório, seu cadastramento na Plataforma Freire.

Os cursos e vagas variam conforme o polo. O candidato deve optar pelo polo de preferência. Havendo número de inscritos superior na modalidade para professores, o critério de escolha será de acordo com o maior tempo de serviço; persistindo o empate, tem vantagem o de maior idade.

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever das 15h do dia 7 de outubro até às 18h do dia 30 de outubro, somente on-line, no site da Copese. No período de cadastramento da inscrição, deve ler as instruções, preencher o formulário com seus dados completos e enviá-los eletronicamente. Em seguida, imprimir a GRU correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$ 150, e efetuar o pagamento até 30 de outubro, exclusivamente no Banco do Brasil.

O comprovante definitivo de inscrição fica disponível para o candidato a partir das 16h do dia 5 de novembro de 2024, na Área do Candidato.

Resultado

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 26 de novembro, a partir das 15h, no site da Copese.

Matrícula

Os dias, prazos e entrega de documentos para a matrícula dos aprovados devem ser divulgados no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). As aulas têm início previsto para o primeiro semestre de 2025.

Tags:

Educação