Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 se aproximando, estudantes têm à disposição diversas ferramentas para reforçar a preparação. Entre as oportunidades destacadas está o Simuladão Enem Action, que acontece no dia 13 de outubro. Totalmente gratuito e online, o simulado permite que os participantes testem seus conhecimentos em um formato semelhante ao exame oficial.

A coordenadora do Enem Action, Ana Paula Gonçalves, explica que o simulado segue o modelo do Enem, com questões baseadas na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e redações corrigidas por inteligência artificial. "É uma experiência imersiva que prepara o aluno para os desafios reais do Enem, oferecendo a chance de identificar pontos fortes e áreas que precisam ser reforçadas nos estudos", destaca.

Além do simulado, a plataforma disponibiliza uma série de materiais complementares, como apostilas em todas as áreas do conhecimento, videoaulas, workshops de redação e correção de provas anteriores. O objetivo é oferecer aos estudantes um suporte completo para garantir um bom desempenho no exame. Em 2023, mais de 130 mil alunos utilizaram a plataforma, acessando os recursos até o dia da prova oficial.

As inscrições para o Simuladão são gratuitas e devem ser feitas até 7 de outubro neste link. Após o cadastro, os participantes terão acesso a todos os materiais, além de receberem o número de protocolo necessário para acompanhar o resultado. O simulado busca ajudar os estudantes a se prepararem com confiança, simulando o ambiente e as condições do exame real.

Tags:

Enem | provas | Redação