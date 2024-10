As inscrições para o Clube de Leitura e Escrita, promovido pela Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foram prorrogadas até o dia 13 de outubro. Qualquer pessoa interessada pode participar, desde que tenha concluído ou esteja cursando o Ensino Médio. Para se inscrever, basta enviar um e-mail para oficinas.editoraufjf@gmail.com, informando nome completo, escolaridade e número de telefone.

A nova edição do Clube discutirá a obra “A Rainha dos Cárceres da Grécia”, de Osman Lins, em comemoração ao centenário do autor, que completaria 100 anos em 2024. A programação conta com quatro encontros virtuais, nos dias 19 de outubro, 9 de novembro, 7 de dezembro de 2024, e 1º de fevereiro de 2025, realizados via Google Meet.



Debates sobre Osman Lins

O Clube será coordenado por Mayara Moratori Peixoto, doutoranda em Letras pela UFJF, que se especializou no estudo da obra de Osman Lins durante seu mestrado em Estudos Literários. A participação no Clube de Leitura garante aos inscritos a chance de se qualificar também para a Oficina Avançada de Criação Literária, desde que a frequência mínima de 75% nos encontros seja atingida. A oficina ocorrerá em fevereiro de 2025, em dois encontros que ainda terão datas e horários definidos.

Osman Lins é um dos grandes nomes da literatura brasileira, com destaque na década de 1970 por sua inovação estilística e abordagem experimental. “A Rainha dos Cárceres da Grécia”, lançado em 1976, foi seu último romance publicado em vida. A obra explora a história de um professor de biologia que, após a morte de uma amiga próxima, passa a analisar o diário e o romance deixado por ela, o que o leva a refletir sobre a própria vida. O livro é denso em simbolismos e apresenta um retrato intimista dos dramas humanos.



Iniciativas de extensão e incentivo à produção literária

O Clube de Leitura e Escrita é uma das iniciativas de extensão da Editora da UFJF, que busca estimular o interesse pela produção literária entre o público acadêmico e a comunidade em geral. Nathalie Reis Itaboraí, coordenadora do projeto e editora de publicações, explica que a ideia de criar um espaço voltado à escrita e leitura de literatura surgiu em resposta ao cenário da pandemia, buscando dar suporte criativo aos jovens.

“No projeto, agregamos na equipe alunos das áreas de conhecimento relacionados às profissões do livro, que são Letras, Design e Jornalismo. Temos sempre alunos de graduação e pós-graduação muito motivados que ministram as aulas das oficinas muito bem! É uma oportunidade de aprendizado e troca interdisciplinar muito rica, e o público que participa também tem dado um feedback muito bom, em especial porque estamos formando uma comunidade de pessoas que se identificam com a escrita e a leitura de literatura”, afirma Nathalie Itaboraí.

Além do Clube de Leitura, o projeto também oferece oficinas de escrita e produção de livros. Desde 2022, o curso apresenta conceitos de design, direitos autorais e técnicas de divulgação, além de incentivar a produção de textos nos gêneros poesia, conto e crônica. Para Nathalie, o clube de leitura é a porta de entrada para o aprimoramento literário: “O Clube serve de primeiro passo para participação na Oficina Avançada de Criação Literária, destinada àqueles que desejam fazer um mergulho a partir de autores mais sofisticados”, conclui.