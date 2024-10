Terminam nesta terça-feira (22) as inscrições para o curso gratuito de Iniciação Profissional em Eletricidade Básica, oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável da Competitividade (Sedic), em parceria com o Senai Centro. Parte do Programa Cidadão, executado com recurso de emenda parlamentar da vereadora Thallia Sobral, o curso visa promover a empregabilidade e capacitação de pessoas em situação de rua e egressos do sistema prisional. O edital completo, com o link para inscrições, está disponível no link.



Com 20 vagas disponíveis, o curso acontecerá de 28 de outubro a 28 de novembro de 2024, das 8h às 12h30, proporcionando aos participantes: Orientação sobre operação de maquinário dentro dos parâmetros de segurança; Capacitação técnica para desempenhar funções especializadas; Preparação para a inserção no mercado de trabalho, ampliando a capacidade de geração de renda.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos; ter concluído o Ensino Fundamental I (até o 6º ano); Residir em Juiz de Fora; e Preencher o formulário de inscrição disponível no link do edital.

A iniciativa visa fortalecer a inclusão social e o desenvolvimento econômico sustentável na cidade.