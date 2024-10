No próximo dia 9 de novembro, a Fundação Cristiano Varella, mantenedora do Hospital do Câncer de Muriaé, realizará um mutirão especial de recebimento de currículos, com o objetivo de preencher diversas vagas em aberto na instituição. O evento será realizado na Praça João Pinheiro, em Muriaé, das 9h às 13h, e é uma excelente oportunidade para quem está em busca de uma oportunidade para trabalhar na instituição.

Entre as vagas disponíveis estão posições para auxiliar de limpeza, técnico em enfermagem e, também, oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). O hospital, referência no tratamento oncológico, reforça a importância de integrar novos talentos à sua equipe, oferecendo a chance de trabalhar em uma instituição comprometida com a saúde e o bem-estar da população.

O mutirão é uma iniciativa que visa não apenas o preenchimento das vagas, mas também o fortalecimento do quadro de colaboradores, que é parte fundamental do atendimento humanizado e de excelência oferecido pelo Hospital do Câncer de Muriaé.