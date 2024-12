O Cursos Populares para Concursos (CPC) abriu nesta segunda-feira (2) as inscrições para o processo seletivo de 2025. Ao todo, são 1.270 vagas distribuídas entre turmas preparatórias para Pism, Enem, Instituto Federal, Línguas Estrangeiras e Encceja. As inscrições deverão ser feitas até o dia 8 de dezembro, exclusivamente por meio do formulário online.

É importante que a documentação esteja correta no momento da inscrição e que o cadastro no CadÚnico esteja devidamente atualizado. Os interessados devem preencher o formulário com atenção aos requisitos e prazos, garantindo que todos os dados estejam corretos para evitar imprevistos no processo seletivo. O resultado das inscrições será divulgado em janeiro de 2025.

