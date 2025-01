Para muitas mulheres a costura ganha novos significados. Não se trata apenas de agulhas, linhas e tecidos; trata-se de criatividade, funcionalidade e, principalmente, de oportunidade. Essa é a proposta da oficina de costura criativa promovida pelo projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, em parceria com o Instituto Yduqs.

A oficina será realizada em duas datas, 18 e 25 de janeiro, com uma turma por dia e apenas 15 vagas por turma. O curso, conduzido pela empreendedora Gláucia de Oliveira Morato Machado, fundadora do ateliê GláuciArte e ex-professora com mais de 33 anos de experiência na educação básica, ensinará como transformar materiais simples em soluções práticas e funcionais para o dia a dia. “Costura criativa é muito mais do que produzir peças artesanais. É criar utilidades práticas usando tecidos, lonas e sintéticos de maneira criativa e funcional”, explica Gláucia.

O que levar para a oficina:

Para participar, os inscritos deverão levar os seguintes materiais:

1 caderno para anotação;



Lápis;



Borracha;



Régua;



Papel sulfite ou kraft;



Tesoura;



Alfinetes;



Linha;



30 cm de tecido;



1 zíper de 30 cm;



1 cursor (se o zíper for de metro).



Transformando histórias e negócios

Mais do que ensinar técnicas de costura, a oficina tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local e valorizar o trabalho manual. Para a professora Tâmara Lis, coordenadora do eixo de comunicação e sociedade do projeto MEE, a atividade é um espaço de aprendizado e troca de experiências. “Queremos inspirar mulheres a desenvolverem suas habilidades, incentivando ideias e práticas que transformem pequenos negócios em grandes realizações”.

Local: Centro Universitário Estácio Juiz de Fora (Av. Presidente João Goulart, 600 bairro Cruzeiro do Sul)

Datas: 18 e 25 de janeiro (uma turma por dia)

Horário: Das 8h30 às 11h30

Inscrições: Gratuitas pelo link https://forms.gle/hZEQkkeg3V7oycgu7

Materiais necessários: Conforme lista detalhada acima

Vagas limitadas: 15 por turma