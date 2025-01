A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou o resultado do processo seletivo para os Cursos Populares para Concursos (CPC) e abriu inscrições para novas turmas em 2025. As vagas são distribuídas entre turmas preparatórias para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism); o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); o Instituto Federal - IF Sudeste; concursos públicos; e provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), além de cursos livres de inglês e espanhol.

O resultado do processo seletivo para o primeiro semestre deste ano está disponível no arquivo anexo no final da matéria. Os candidatos aprovados precisam efetivar sua matrícula por meio do Requerimento de Matrícula on-line, ou presencialmente na sede do CPC.

As inscrições para os cursos oferecidos seguem abertas e os interessados devem se cadastrar por meio do Formulário de Inscrição on-line ou presencialmente, na sede do CPC. É essencial preencher o formulário com atenção aos requisitos, garantindo que todos os dados estejam corretos para evitar imprevistos no processo seletivo.

As atividades dos Cursos Populares para Concursos (CPC) são realizadas na Rua Marechal Deodoro, 230 - 3° andar. O atendimento, neste mês de janeiro, está sendo feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Veja a lista de classificados no último processo seletivo.

Tags:

processo seletivo