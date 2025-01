A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) divulgou o edital n° 08/2024 para um novo concurso público, oferecendo vagas para a carreira técnico-administrativa. As oportunidades são destinadas aos cargos de Técnico em Tecnologia da Informação e Produtor Cultural, com vagas para os campi de Viçosa e Rio Paranaíba.

As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 27 de janeiro de 2025. Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição deverão enviar suas solicitações até o dia 13 de janeiro de 2025.

Vagas disponíveis:

Técnico em Tecnologia da Informação (nível de classificação D):

Duas vagas: uma para o campus Viçosa e uma para o campus Rio Paranaíba.

Data da prova: 30 de março de 2025.

Produtor Cultural (nível de classificação E):

Uma vaga: para o campus Viçosa.

Data da prova: 6 de abril de 2025.

A descrição das atribuições, os requisitos para investidura nos cargos e outras informações detalhadas estão disponíveis no Anexo I do edital. Os conteúdos programáticos das provas e as referências bibliográficas estão especificados no Anexo II.

Outros concursos públicos abertos

Além do edital nº 08/2024, outros concursos já estão com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro, conforme editais divulgados anteriormente:

Edital nº 04/2024: Vagas para médico nas especialidades de Cirurgia Pediátrica, Medicina da Família e Comunidade e Ortopedia.

Edital nº 05/2024: Vaga para Técnico em Assuntos Educacionais.

Edital nº 06/2024: Vagas para Analista de Tecnologia da Informação e Enfermeiro.

Edital nº 07/2024: Vaga para Fonoaudiólogo.

Os interessados devem acessar o site oficial da UFV para obter mais detalhes sobre os editais, requisitos, inscrições e cronogramas completos.

Importante: As provas para os diferentes cargos serão realizadas em datas específicas conforme cada edital. Para informações adicionais, recomenda-se a leitura atenta dos documentos oficiais disponibilizados pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.

Tags:

Concurso | Concurso público | Concursos