Nesta terça-feira (14) foram cadastradas 23 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 158 vagas. Acesse o link para enviar seu currículo.



Veja as vagas anunciadas nesta terça-feira, 14 de janeiro:

Arrumador de carga (2)

Serviços gerais (2)

Comprador/suprimentos (1)

Serviços gerais - faxineira (1)

Operador de loja (8)

Costureira (1)

Executiva de vendas (1)

Salgadeira com experiência em comida saudável (1)

Atendente lanchonete (1)

Eletricista (1)

Bombeiro hidráulico(1)

Serviços gerais (1)

Consultora de vendas - loja especializada em colchões (1)

Auxiliar técnico em amostragens atmosféricas (1)





As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.