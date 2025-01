O Procon de Juiz de Fora está com inscrições abertas para o curso de educação financeira e orçamento familiar, uma oportunidade para quem deseja adquirir conhecimentos sobre gestão de finanças pessoais. As inscrições podem ser realizadas por meio de um formulário online até o dia 3 de fevereiro, e as vagas são limitadas a 50 participantes.

O curso será realizado entre os dias 10 e 14 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Itamar Franco, 992 – Centro. Com uma carga horária total de 10 horas, os participantes que concluírem a capacitação receberão um certificado de participação.

Conteúdo Programático

Ministradas por Leonardo Fortuna, especialista financeiro da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon, as aulas irão abordar temas essenciais para o dia a dia dos consumidores. Entre os conteúdos previstos estão:

Finanças pessoais e consumo consciente;

Como evitar o superendividamento;

Impacto dos financiamentos e das taxas de juros;

Ferramentas para controle de orçamento e planejamento financeiro futuro.



De acordo com Fortuna, o curso visa proporcionar ferramentas práticas para que os participantes possam organizar melhor suas finanças, entender seu comportamento de consumo e tomar decisões mais conscientes. “O objetivo é auxiliar as pessoas a entenderem seu comportamento financeiro e, através desse entendimento, dominar suas contas”, explicou o especialista.





