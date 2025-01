A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), abriu as inscrições para empresas locais interessadas em participar do projeto "Espaço Emprego JF ”, que será realizado no dia 30 de janeiro de 2025 (quinta-feira), das 9h às 13h.

A ação será aberta a toda a população de Juiz de Fora, e podem participar empresas e entidades representativas, com oportunidades de emprego disponíveis para contratação imediata ou cadastro reserva. As empresas poderão disponibilizar recrutadores e profissionais de RH, para cadastro de currículos, entrevista, e análise do perfil profissional de quem está em busca das vagas de emprego.

A Prefeitura entrará em contato para mais informações sobre o evento.

*Inscrições até 23 de janeiro de 2025 (quinta-feira), pelo link.