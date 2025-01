Na próxima segunda-feira (27) o Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 5899, Benfica, abre inscrições para o preenchimento de 380 vagas remanescentes das oficinas ofertadas na área artística e esportiva.

As inscrições podem ser realizadas na secretaria da própria praça, no período de 27 a 31 de janeiro, de acordo com o cronograma abaixo, sempre das 18h às 21h, de forma presencial. São necessários a apresentação de documento de identificação e o preenchimento de formulário próprio. Para os menores de 18 anos, há a necessidade de a matrícula ser feita pelo responsável.

Os interessados e as interessadas devem conferir a disponibilidade da vaga para oficina, horário e idade pretendidos. As matrículas serão feitas conforme disponibilidade e a ordem de chegada.

A Praça CEU completa dez anos em março, e é mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora, com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS

Segunda feira, 27 de janeiro – 18h

ALONGAMENTO | 2ª e 5ª | 13h| 6 vagas

ALONGAMENTO | 2ª e 5ª | 14h | 4 vagas

ARTES VISUAIS | 2° e 6° | 9h | 9 vagas

ARTES VISUAIS | 2° e 6° | 13h | 16 vagas

ARTES VISUAIS | 2° e 6° | 14h | 8 vagas

ARTES VISUAIS | 2° e 6° |17h |10 vagas

ARTES VISUAIS | 2° e 6° |18h | 6 vagas

