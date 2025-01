As inscrições para o concurso público da Fundação Hemominas começaram nesta segunda-feira (27) e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 26 de fevereiro de 2025. O processo seletivo oferece 347 vagas em Minas Gerais, incluindo 52 para Juiz de Fora e 14 para São João del Rei, com salários que variam entre R$ 1.287,66 e R$ 6.680,12, dependendo do cargo.

Cargos e vagas disponíveis

As oportunidades estão divididas entre três áreas:

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Analista de Hematologia e Hemoterapia

Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

A carga horária semanal pode variar entre 24, 30 e 40 horas, conforme o cargo escolhido.

Inscrições e taxas

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site do Instituto Selecon, responsável pelo concurso. Durante o cadastro, será necessário optar pela cidade onde as provas objetivas serão realizadas, que pode ser diferente da localidade da vaga escolhida.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo:

Assistente técnico: R$ 14,50

Analista: R$ 43,70

Médico: R$ 44

Candidatos desempregados, em situação de hipossuficiência econômica ou doadores regulares de sangue podem solicitar isenção da taxa.

Processo seletivo

As provas objetivas estão previstas para o dia 23 de março de 2025 e ocorrerão nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia. O conteúdo programático está disponível no edital.

Inscrições: 27/01/2025 a 26/02/2025

Pagamento das inscrições: até 27/02/2025

Divulgação dos locais de prova: 19/03/2025

Provas objetivas: 23/03/2025

Divulgação dos gabaritos: 24/03/2025

Resultado final: 12/05/2025

Os aprovados receberão, além da remuneração, benefícios complementares. Para mais detalhes, consulte o edital no site do Instituto Selecon.

Tags:

Concurso público