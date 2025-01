A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, na próxima quinta-feira (30), a primeira edição de 2025 do Espaço Emprego JF, que contará com mais de 450 vagas de emprego em empresas locais. O evento será realizado no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na Avenida Getúlio Vargas, 200, Centro, das 9h às 13h.

Além das oportunidades de emprego, o evento também oferecerá oficinas gratuitas voltadas para geração de renda, abrangendo técnicas de produção de biscoitos, tranças e design de sobrancelhas.

Como participar

Para se candidatar às vagas disponíveis, os interessados devem comparecer ao local com seus currículos atualizados, sendo necessário apresentar um para cada vaga de interesse. Já para participar das oficinas, as inscrições serão feitas por ordem de chegada, com limite de até 20 participantes por turma.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se:

ABC da Construção: 60 vagas, incluindo ajudante, analista financeiro e motorista.

Bahamas: 50 vagas, como operador de loja e fiscal de caixa.

RHeserva: 100 vagas, abrangendo áreas como tecnologia, marketing e serviços gerais.

Indústria de Aço: vagas para motorista e analista fiscal.

Drogarias Pacheco: 5 vagas para atendente.

Empresas de manutenção e setores da indústria também oferecem diversas vagas para cargos como eletricista, pedreiro, auxiliar de serviços gerais e supervisor de manutenção.

Oficinas de geração de renda

Com foco em promover alternativas de renda extra, o evento oferece oficinas práticas:

Produção de biscoitos: duas turmas.

Tranças e design de sobrancelhas: uma turma para cada tema.

O Espaço Emprego JF busca fortalecer o mercado de trabalho local e apoiar tanto candidatos em busca de novas oportunidades quanto pessoas interessadas em iniciar atividades de empreendedorismo.

Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura de Juiz de Fora.

Tags:

Emprego | Vaga