O Procon abriu inscrições para a segunda turma do Curso de Educação Financeira e Orçamento Familiar. Após o sucesso da primeira turma, cujas vagas já estão preenchidas, são disponibilizadas 50 novas vagas. Os interessados têm até o dia 3 de fevereiro para garantir participação, por meio de um formulário online.

O curso será realizado nos dias 18, 19, 20, 24 e 25 de fevereiro, das 18h30 às 20h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Itamar Franco, 992, no Centro. Ao término, os participantes receberão um certificado com carga horária total de 10 horas.

As aulas serão conduzidas pelo especialista financeiro Leonardo Fortuna, da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon. Durante a capacitação, os participantes terão acesso a conhecimentos sobre finanças pessoais, consumo consciente, prevenção ao superendividamento, impactos de financiamentos e taxas de juros. Além disso, o curso oferece ferramentas práticas para controle do orçamento, planejamento futuro e distribuição de despesas.

Essa iniciativa reforça o compromisso do Procon com a conscientização financeira, ajudando cidadãos a melhorar sua relação com o dinheiro e a promover uma gestão mais equilibrada das finanças.

Como se inscrever:

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de fevereiro, preenchendo o formulário online disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora.

Para mais informações, acesse o Portal PJF ou entre em contato diretamente com o Procon.

Tags:

Educação