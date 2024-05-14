Paix?o de Cristo As encena?es que contam a hist?ria da Paix?o de Cristo v?o acontecer

por toda a cidade durante o feriado

Priscila Magalh?es

Rep?rter

18/03/2008

A trajet?ria da morte, paix?o e ressurrei??o de Cristo vai ser contada em diferentes pontos da cidade durante o feriado da Semana Santa, atrav?s do teatro. Na Par?quia Santa Luzia, no bairro de mesmo nome, a apresenta??o come?a na quinta-feira, 20 de mar?o, e s? acaba no s?bado, dia 22.

Apesar de contar uma hist?ria tradicional, o Grupo Semana Santa, que vai encenar no Santa Luzia, decidiu inovar. Neste ano, a hist?ria vai ser narrada pelo ponto de vista das personagens Maria Madalena e Maria, m?e de Jesus.

No primeiro dia, a encena??o vai mostrar a passagem do lava-p?s e da pris?o de Jesus, a partir de 21h. No segundo dia, ? a vez de contar o julgamento e a condena??o, a partir de 20h. No ?ltimo, o p?blico vai assistir ? ressurrei??o de Cristo, ?s 22h. Cerca de 80 atores e figurantes v?o participar deste espet?culo, que espera um p?blico de, aproximadamente, cinco mil pessoas. A encena??o vai come?ar na rua Almiro Ribeiro de Toledo e depois segue em prociss?o pelas ruas do bairro.

O grupo Jovens Descobrindo o Amor de Cristo (Judac) ? o respons?vel pela encena??o na Par?quia de S?o Pedro. Para isso, contam com a colabora??o de cerca de 60 pessoas na produ??o do teatro. O grupo vai contar toda a hist?ria de Cristo, desde seu nascimento at? sua morte, n?o deixando de mostrar seus milagres.

Ap?s a encena??o, o grupo sai pelas ruas do bairro S?o Pedro na Prociss?o do Enterro. A apresenta??o acontece na Esta??o S?o Pedro, ?s 20h, na sexta, dia 21. Cerca de 1.500 pessoas s?o esperadas e a entrada ? franca.

Na encena??o do Grupo Redentorarte, crian?as e adultos est?o unidos em uma ?nica pe?a, a Via-sacra. Os atores do grupo de jovens v?o representar as esta?es da Via-sacra e as crian?as da catequese v?o fazer as leituras para reflex?o. Os fi?is tamb?m v?o poder participar como figurantes da encena??o. Trinta pessoas comp?em o grupo e o p?blico vai acompanhar uma apresenta??o de 40 minutos, que acontece na sexta-feira, ?s 9h na Igreja da Gl?ria.

O Grupo Renascendo no Amor de Cristo, da Catedral Metropolitana, vai fazer uma apresenta??o para levar os participantes ? reflex?o sobre a espiritualidade da Semana Santa, levando em considera??o o contexto atual, como drogas, separa??o de casais e pol?ticos corruptos. Quinze jovens v?o contar a hist?ria do Filho Pr?digo. Ele abandona a casa, gasta a heran?a, mas ? perdoado pelo pai e recebido com compaix?o. A apresenta??o pode ser acompanhada na Igreja S?o Geraldo, no bairro Teixeiras, quarta-feira, dia 19, ?s 19h.

O Grupo Jovem Bom Pastor vai mostrar desde a condena??o de Cristo at? sua Crucifica??o. Os 15 jovens participantes v?o apresentar o espet?culo sob o ponto de vista de Maria. Cada quadro da via-sacra vai ser apresentado em um cen?rio especial, o que vai contribuir para a evangeliza??o dos fi?is. A encena??o acontece na matriz da Igreja Bom Pastor, quarta-feira, dia 19, ?s 19h30.