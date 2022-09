Foto: MPMG/PM Meio Ambiente/Ibama/Semad - Viatura da PM de Meio Ambiente de MG

O Ministério Público deflagrou nesta segunda-feira, 19, a Operação Mata Atlântica em Pé. A operação acontece em Minas Gerais e em mais 16 estados no combate ao desmatamento e a recuperação de áreas degradadas do bioma nacional.



Em Minas Gerais, a ação é realizada em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Militar do Meio Ambiente, Ibama e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).



A ação irá monitorar áreas por via satélite e as equipes irão visitar os locais onde há suspeita de desmatamento. Em caso de irregularidades, os autores irão responder judicialmente nas esferas cível e criminal, além de sanções administrativas, de acordo com o Ministério Público.



Ao todo, participam da operação em Minas Gerais 41 policiais militares, 30 técnicos da Semad, 12 servidores do Ibama, além de quatro militares do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais do MPMG. São cerca de 175 alvos, em 20 cidades mineiras. A ação vai até o dia 30 de setembro.



Minas Gerais | Ministério Público | MPMG | Operação Mata Atlântica em Pé