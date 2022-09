Foto: Arte CNN Brasil - Lula e Bolsonaro

Uma pesquisa realizada pela Verita Pesquisa, divulgada pela TV Araguari, de intenção de voto para presidente da República, Governador e Senador de Minas Gerais, mostra uma prévia da escolha dos mineiros. A pesquisa foi realizada em 50 cidades de Minas Gerais, abrangendo 6.401.242 eleitores, ou seja, 41,5% dos 15.401.640 eleitores do estado, segundo dados do TSE. A pesquisa ouviu 3024 eleitores entre os dias 14 e 18 de setembro de 2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

PRESIDENTE

Para a presidência da República o candidato Jair Bolsonaro (PL) está à frente de Lula (PT) no estado. Entre os votos válidos (excluindo brancos, nulos e as pessoas que se manifestaram indecisas), o presidenciável ficou com 43,5% das intenções, contra 39,4% de Lula (PT).

Na contagem das intenções de votos totais, Bolsonaro marcou 46% e Lula 41%. Brancos e nulos somaram 1,1%. Não souberam ou não responderam 4,5%.





GÊNERO, IDADE, RENDA, ESCOLARIDADE E COR



Bolsonaro é o preferido entre os homens, com 52,4% contra 33,1% de Lula.

Já entre as mulheres, Lula é o favorito com 45,2% contra 35,4% de Bolsonaro

No recorte por idade, o petista vence entre os mais jovens atingindo 44,4%. Já Bolsonaro lidera entre nas faixas etárias de 25 até acima de 60 anos com média de 44,8%.

No quesito renda, Bolsonaro lidera no grupo das pessoas que recebem mais de cinco salários mínimos, com 53% a 30%. Já na faixa dos que recebem até dois salários mínimos, Lula está na frente, com 45,8% a 34,6%.

No quesito escolaridade o petista lidera entre os que completaram o ensino fundamental com 45,7% contra 37,8% do ex-capitão. Entre os que completaram ou não o ensino médio e superior Bolsonaro lidera com 49,5% e 45,7%. Já Lula tem 33,5% e 36,3%.

No quesito cor, Bolsonaro lidera entre os Brancos, 49,9%, e Indígenas, 40%. Já Lula lidera entre os Negros, 46% e Pardos, 41,3%. Ambos empatam nas intenções de votos dos Amarelos com 38,1%.

GOVERNADOR



Para Governador de Minas Gerais o candidato Romeu Zema (NOVO) está à frente de Alexandre Kalil (PSD). Entre os votos válidos (excluindo brancos, nulos e as pessoas que se manifestaram indecisas), Zema ficou com 51,3% das intenções, contra 24,5% de Kalil.

Na contagem das intenções de votos totais, Zema marcou 57,2% e Kalil 27,4%. Brancos e nulos somaram 5%. Não souberam ou não responderam 5,4%.

GÊNERO, IDADE, RENDA, ESCOLARIDADE E COR



Zema é o preferido entre os homens, com 58,8% e mulheres, com 44,5%.

No recorte por idade, o candidato do Partido Novo também vence em todas as faixas etárias com média de 50,5% das intenções de voto.



No quesito renda, Zema lidera no grupo que recebe acima de cinco salários mínimos com 59,6%, contra 26,7% de Kalil. Entre os que recebem até dois salários mínimos a diferença entre Zema e Kalil diminui, 45,3% contra 23,8%.

No quesito escolaridade Zema lidera em todos. 46,47% para os que completaram o ensino fundamental, ensino médio completo ou incompleto, 53,6% e superior completo ou incompleto 55,8%. Kalil ficou com 21,6%, 23,6% e 29,7%.

No quesito cor, Zema lidera entre os Brancos, 58,8%, Negros, 44,4% e Pardos, 48,5%. Já Kalil lidera entre os Amarelos, 27,3% e Indígenas, 43,8%.

SENADOR

Para Senador de Minas Gerais o candidato Cleitinho (PSC) está à frente de Marcelo Aro (NOVO) e Alexandre Silveira (PSD). Entre os votos válidos (excluindo brancos, nulos e as pessoas que se manifestaram indecisas), Cleitinho tem 24,4% das intenções, contra 15,7% de Aro e 15,3% de Silveira.

Na contagem das intenções de votos totais, Cleitinho marcou 39,9%, Aro 25,8% e Silveira 25,1%. Brancos e nulos somaram 6,3%. Não souberam ou não responderam, 32,6%.

GÊNERO, IDADE, RENDA, ESCOLARIDADE E COR



Cleitinho lidera entre os homens, com 31,3%, e mulheres, 18,1%. Aro aparece com 17,4% e 14,2%. Silveira 16,2% e 14,5%.

No recorte por idade, o candidato do PSC também vence em todas as faixas etárias com média de 23,9% das intenções de voto. Aro aparece com 15,6% e Silveira 14,9%.

No quesito renda, Cleitinho lidera no grupo que recebe acima de cinco salários mínimos com 27,9%, contra 20% de Aro e 16,9% de Silveira. Entre os que recebem até dois salários mínimos Cleitinho também lidera com 22,6%, contra 13,6% de Aro e 13,5% de Silveira.



No quesito escolaridade Cleitinho lidera em todos. 22,4% para os que completaram o ensino fundamental, ensino médio completo ou incompleto, 27,4% e superior completo ou incompleto 24,2%. Aro ficou com 14,3%, 16,5% e 17,1. Já Silveira ficou com 15,7%, 12% e 18%.

No quesito cor, Cleitinho lidera entre os Brancos, 26,8%, Negros, 24,3%, Pardos, 22,1% e Amarelos, 18,2%. Já Aro e Silveira empataram entre os Indígenas com 33,3%.

PONDERAÇÃO DOS DADOS



Após a coleta foi realizada a ponderação dos dados. Este processo é realizado para atribuir o peso ideal a cada entrevista realizada, de acordo com a sua representatividade. A ponderação neste caso foi feita com base nos percentuais por sexo, faixa etária e escolaridade e no quanto cada estrato representa dentro do universo da pesquisa. Este processo se tornou necessário para que a amostra represente fielmente a população estudada.

Registro/TSE: BR-07126/2022