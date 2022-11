Divulgação Prefeitura de Cabo Frio - Calendário de eventos da cidade tem atrações de diferentes áreas, como moda, gastronomia entre outros

A Prefeitura de Cabo Frio, cidade que fica na Região dos Lagos (RJ) e é um dos destinos mais procurados pelos juiz-foranos, retoma o calendário de atividades turísticas em 2023 e adianta as primeiras atrações já no fim de 2022. De acordo com o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, a festa de Réveillon terá fogos e shows na praia do Forte. O calendário de eventos vai contar com atrações mensais, garantindo atividades na cidade em todas as estações e para todos os públicos. Na agenda, ações esportivas, gastronômicas, de moda praia e culturais.

Entre os destaques, conforme Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, estão o retorno da tradicional Festa Portuguesa, em junho; e o Festival de Inverno, que ocorre em julho e conta com roteiros e atrações que envolvem gastronomia, ecoturismo e música. Já no segundo semestre, a boa mesa é celebrada com o Sabores de Cabo Frio. Em setembro - mesmo período do Festival Internacional de Dança.



O Cabo Frio Convention & Visitors Bureau participou das reuniões de elaboração do Calendário 2023, ao lado de órgãos públicos e iniciativa privada. Em novembro, para celebrar o aniversário de 407 anos de Cabo Frio – sétima cidade mais antiga do Brasil – haverá festa na Praia do Forte. Entre as atrações estão os cantores Teresa Cristina, que se apresenta no domingo (13, data do aniversário), Paulinho da Viola na segunda-feira (14) e Geraldo Azevedo na terça-feira (15).





Calendário de Eventos em Cabo Frio:

. Dezembro 2022: Réveillon com queima de fogos e shows na praia do Forte

. Janeiro: Arena Verão

. Fevereiro: Festa de Iemanjá, Dia de Darwin e Carnaval

. Março: Tubarões Bikerfest e Águas de Março (Passagem)

. Abril: Festival de Chorinho

. Maio: Etapa do Circuito Va`a Costa do Sol de Canoa Havaiana, Festival Jazz & Blues e Destination Wedding

. Junho: Festa Portuguesa

. Julho: Cabo Frio Moto Rock, Festival do Marisco e Festival de Inverno

. Agosto: Festa de Nossa Senhora da Assunção (Padroeira de Cabo Frio), Festival de Torresmo, Park Lagos Water Challenge e Semana de Moda da Rua dos Biquínis

. Setembro: Parada do Orgulho LGBTI+, Festival Internacional de Dança, Festival Sabores de Cabo Frio e Rei e Rainha do Mar

. Outubro: Festival do Camarão, Festival de Bossa Nova e Summer Fashion

. Novembro: Meia Maratona de Cabo Frio, Virada Cultural, Lançamento Alto Verão Rua dos Biquínis e Abertura do Natal

. Dezembro: Abertura do Verão, Circuito Cervejeiro de Corrida, Encontro de Observadores de Pássaros, Festival de Frutos do Mar, Chegada do Papai Noel, Encontro Internacional de Corais e Réveillon

Tags:

Cabo frio | covid-19 | Regiões