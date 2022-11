A Polícia Militar de Minas Gerais começa a adotar as Câmeras Operacionais Portáteis nas fardas dos policiais. O anúncio foi feito hoje, pelo secretário-geral de Estado, Professor Mateus, durante a 2ª Feira de Inovação Tecnológica, na Academia de Polícia Militar, em Belo Horizonte.

Foram adquiridas 1.040 câmeras, 65 docas para fazer o download das imagens das câmeras e a recarga dos equipamentos, além de 1.040 pistolas de impulso elétrico. O investimento é de R$ 2,4 milhões.

As 19 regiões da Polícia Militar de Minas Gerais vão receber as câmeras com acesso à internet, capazes de filmar, fotografar, transmitir em tempo real e oferecer a localização dos policiais.

A utilização das câmeras nos uniformes dos policiais militares será implementada até o dia 8 de dezembro. Em esquema de revezamento, mais de 4 mil policiais serão contemplados com o uso da tecnologia.

O planejamento de distribuição das câmeras para as unidades foi feito de acordo com as diretrizes definidas pelo Estado-Maior da PMMG. Os equipamentos já estão sendo entregues.